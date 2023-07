Black Lagoon Season 1

Hisst die Segel! Und zieht die Köpfe ein, denn die Luft ist bleihaltig!

2022 markiert das 20-jährige Jubiläum von "Black Lagoon", was den von Rei Hiroe verfassten und geschriebenen Manga zu einer der am längsten laufenden Serien auf dem Markt macht. Da die Veröffentlichungsfrequenz seit den späten 2000ern merklich abgenommen hat, gilt es für die Leserschaft allerdings einiges an Geduld aufzubringen. Kürzlich ist immerhin der zwölfte Band erschienen (hierzulande bei Carlsen), da kommt eine Auffrischung in Form der Gesamtausgabe der von Madhouse ("Death Note", "One-Punch Man") 2006 produzierten Anime-Adaption gerade recht. Insgesamt acht Handlungsbögen der Vorlage wurden in den zwei Staffeln mit je zwölf Episoden adaptiert, zusätzlich entstand 2010/11 die fünfteilige OVA "Roberta’s Blood Trail". Angesiedelt ist die Story Mitte der 1990er, das erklärt auch die auffällige Tatsache, dass hier noch in Bars, Flughäfen und quasi überall geraucht werden darf, was das Zeug hält. Der Zigarettenkonsum des Büroangestellten Rokuro Okajima beginnt ebenfalls in lichte Höhen zu steigen, nachdem er eine Diskette mit brisantem Material übergeben soll und dabei dem Team der Lagoon Company in die Hände fällt – einem nicht gerade legalen Kurierdienst für Gegenstände oder, wie im Fall des gekidnappten Garcia Lovelace, auch Personen. Da seine korrupten Arbeitgeber wenig Interesse am Auffliegen ihrer Machenschaften haben, wird Rokuro kurzerhand für tot erklärt.Ohne wirklich viele Optionen zur Gestaltung seines weiteren Lebens steigt er, mit dem Spitznamen Rock versehen, bei der Lagoon Company ein und stellt seine Planungs- und Logistikfähigkeiten unter Beweis. Die Verwicklung in die nun folgenden Missionen, die im Spannungsfeld zwischen Militärs, Geheimdiensten und der Mafia erfolgen, bringen ihn allerdings direkt ins Schussfeld, sowohl im tatsächlichen als auch übertragenen Sinn: Die impulsive Revy, welche die Allzweckwaffe der Crew darstellt, kann eher wenig mit den Skrupeln anfangen, die der neue Kollege ob ihres kaltblütigen Vorgehens an den Tag legt.Die Action und die eher nachdenklichen Passagen, die mitunter mit einem starken Drink einhergehen, sind in "Black Lagoon" gut ausbalanciert, generell zeichnet sich die Serie durch eine ganz eigene Atmosphäre aus, die sich hier Nazi-Pulp samt Tauchgang zu einem versunkenen U-Boot, da einem (wenngleich ein bisschen übertrieben) "Terminator"-mäßigen Kindermädchen und dort den tragischen Konsequenzen krimineller Geschäfte widmen kann. Für Kenner der Vorlage gibt es überdies einen besonderen Bonus, denn Madhouse hat sich bei seiner auch optisch feinen Umsetzung einige Freiheiten genommen, die es zu entdecken gibt.