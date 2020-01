ROCK CLASSICS #27: THE DOORS

Mit einer attraktiven Mischung aus Stoner, Alternative und Progressive Rock durchzogen von psychedelisch anmutenden Mittelteilen, präsentiert sich „The Jupiter Effect“ – Massenpanik Made In Austria. So viele Monde wie der Jupiter um sich kreisen lässt, so viele Genres vereint diese anspruchsvolle Band aus Wien in ihrem einzigartigen Style. Immer auf der Suche nach der perfekten Harmonie zwischen Hörbarkeit und Experimentierfreude, gleichzeitig überlegt und emotional, mischen sich Härte und Präzision, Ästhetik und Dissonanz zu geschliffen Brettern und rohen Edelsteinen. Acht solche Juwelen finden sich auf ihrem abwechslungsreichen Debütalbum "I/O", welches gleichzeitig mitreißt und nachdenklich stimmt. Die Texte handeln von Liebe, Drogen, Tod, Erziehung und dem Drang nach Freiheit – und Sänger Pique verleiht ihnen immer den Spin, den sie benötigen – ob Transparenz oder Dreck. Hier gibt`s mit "Poison" das Video zur ersten Single des kommenden Albums:

Exklusive Videopremiere bei SLAM: "Poison" von THE JUPITER EFFECT

Wer sich auf einen Schlag ein Punk-Package par excellence zu Gemüte führen will, kommt auch dieses Jahr nur schwer am von NOFX angeführten Punk In Drublic Music & Beer Festival vorbei, das ab Mitte Mai durch Europa wirbelt und von SLAM freudigst präsentiert wird.





Im Rahmen ihrer Welttourne zum aktuellen Album "No Control" macht die legendäre US-Rockerin am 26.02.2020 auch Halt in der Wiener Stadthalle.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, und in dieser Hinsicht sind die Veranstalter des von SLAM präsentierten Open Airs in Ysselsteyn von 25.-27.06.2020 besonders früh aufgestanden, denn der nächste Schwung an Bands steht schon fest.

Sommer, Sonne, Hardcore Punk! Diese knackige Formel wird Ende Juli und Anfang August 2020 in unseren Gefilden in die Tat umgesetzt, wenn die Mannen um Thomas Barnett auf Tour vorbeischauen – präsentiert von SLAM!